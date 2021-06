Brasil começa Copa América com vitória sobre a Venezuela de Peseiro

O Brasil começou da melhor forma a Copa América, ao vencer por 3-0 perante a Venezuela, numa partida do Grupo B realizada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.





A jogar diante de uma equipa venezuelana debilitada pelos vários casos de Covid-19, que levaram José Peseiro a chamar 15 jogadores, a canarinha confirmou o favoritismo e venceu com golos de Marquinhos (23'), Neymar (64' pen.) e Gabigol (89').O Brasil volta agora aos relvados nesta Copa América na madrugada de quinta para sexta-feira, diante do Peru, ao passo que a Venezuela joga com a Colômbia algumas horas antes.