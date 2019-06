Copa América: Peru nas meias finais após eliminar Uruguai nos penáltis

O Peru carimbou o passaporte para as meias finais da Copa América ao vencer o Uruguai este sábado nos penáltis, 5-4 (0-0), tal como aconteceu sexta-feira com o Chile, o próximo adversário.Suárez terminou o encontro em lágrimas. O avançado foi o primeiro jogador do Uruguai a bater os penáltis, após o 0-0 nos 90 minutos, tendo falhado.Em São Salvador da Bahia, a seleção comandada por Oscar Tabarez, que voltou a deixar o defesa central do Sporting Sebastian Coates entre os suplentes, foi superior no número de oportunidades de golo, mas não conseguiu desfazer o 0-0 no tempo regulamentar, apesar de ter colocado a bola por três vezes dentro da baliza do Peru, mas nenhum foi validado.De Arrascaeta, aos 29, Edinson Cavani, aos 59, e Luiz Suarez, aos 74, viram os lances invalidados pelo videoárbitro, que confirmou que os jogadores estavam em posição irregular.Foi então preciso recorrer ao desempate através de penáltis, em que o Peru, com o antigo jogador de Sporting e Benfica André Carrilo no onze, acabou por ter mais sorte e revelar maior eficácia, cobrando os cinco pontapés da marca dos onze metros.O guarda-redes peruano Pedro Gallese acabou por ser o herói da partida, ao defender a primeira penalidade do desempate, cobrada por Suárez.O Peru vai agora disputar uma vaga na final da Copa América frente ao Chile, campeão em título, na quarta-feira, um dia depois de Brasil e Argentina se defrontarem na outra meia-final.