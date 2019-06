Cuadrado assume 'patada' a Messi: «São coisas do futebol...»

Em cima da hora de jogo no duelo entre Argentina e Colômbia, Juan Cuadrado provocou um enorme 'sururu' na zona intermediária, devido a uma falta dura sobre Lionel Messi, numa jogada na qual a bola já estava bem longe. Admoestado na altura, o jogador da Juventus assumiu que entrou de forma propositada no adversário e explicou o porquê.





"Se não és agressivo com um jogador tão bom depois passas por dificuldades. O Lionel é um jogador habilidoso e, para o podermos parar, temos de fazer algumas faltas. Mas atenção, podem dar-lhe a ele, mas também me dão a mim. São coisas do futebol", declarou o craque colombiano.Substituído na fase final por Carlos Queiroz, o médio revelou ainda a razão que levou o português a retirá-lo de campo: "Disse-me que tirou para me proteger, por estava um pouco agressivo, mas tudo correu bem".