«É muito cedo»: Médico da seleção brasileira confirma ausência de Neymar da Copa América 2024

Fora dos relvados desde outubro, altura em que sofreu uma lesão no joelho esquerdo no encontro contra o Uruguai, na fase de qualificação para o Mundial de futebol de 2026, Neymar já sabe que não poderá dar o seu contributo à seleção brasileira na próxima grande competição de seleções: a Copa América 2024. A confirmação foi hoje feita por Rodrigo Lasmar, médico da canarinha e do Atlético Mineiro, que em declarações à 'Rádio 98', frisou que o extremo do Al Hilal não recuperará a tempo de competir na prova de seleções, que arranca a 20 de junho.

"Não vai ter tempo, é muito cedo. Não adianta querer queimar etapas para recuperá-lo um mês antes, correndo riscos desnecessários. Provavelmente, a nossa expectativa é que ele esteja a ser preparado para regressar [à competição] no início da temporada de 2024 na Europa, que começa a meio do ano, a partir de agosto", começou por dizer o responsável pelo departamento médico da seleção brasileira, afirmando que a recuperação de uma lesão com esta gravidade dificilmente se faz num período inferior a nove meses: "É uma cirurgia em que falar de um regresso antes de nove meses [de recuperação] é muito precoce. O tempo estimado é algo perto disso."