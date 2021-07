Esta é a foto de desporto com mais likes na história do Instagram: autoria de Messi

Após a conquista da Copa América, Messi colocou uma foto nas suas redes sociais com o tão desejado troféu, que há muito escapava à seleção alviceleste. O facto curioso dessa publicação é que já conta com mais de 20 milhões de likes, um recorde, tornando-se na fotografia de desporto com mais gostos nesta rede social.





O argentino destronou Cristiano Ronaldo - a pessoa com mais seguidores no Instagram -, que detinha o anterior recorde com quase 20 milhões, quando em novembro do ano passado prestou homenagem ao falecido Diego Maradona.No geral, a publicação do craque argentino é a sexta publicação mais 'gostada' da história do Instagram, ficando atrás de nomes como Billie Eilish, XXXTentacion, Ariana Grande e a foto... de um ovo, que detém atualmente o recorde mundial da publicação com mais gostos (55 milhões!)