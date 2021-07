Golo solitário de Lucas Paquetá coloca Brasil na final da Copa América

O Brasil é o primeiro finalista da Copa América'2021, graças a um triunfo por 1-0 sobre o Peru, numa partida disputada esta madrugada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A canarinha confirmou o favoritismo e agora espera pelo vencedor do duelo entre Argentina e Colômbia, mas a verdade é que o triunfo diante dos peruanos foi tudo menos fácil.





Com o benfiquista Everton de início, o Brasil dominou a primeira parte e chegou ao descanso na frente do marcador graças ao golo de Lucas Paquetá, aos 35', após passe de Neymar. Uma vantagem magra tanto no resultado como em comparação com aquilo que a canarinha produziu, que ficou a dever a si mesmo alguns golos.E se a primeira parte apontava para que o resto do jogo fosse um passeio para os da casa, a segunda foi o total oposto do que tinham sido os primeiros 45 minutos. O Peru, mesmo sem o castigado André Carrillo, apareceu totalmente transfigurado e deu vários susto à defesa canarinha e a Ederson. Avisos e sustos que acabaram por ser insuficientes para impedir a presença do Brasil na final da madrugada de domingo, no Maracanã.