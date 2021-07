Lionel Messi: «Deus guardou este momento para mim»

Messi conquistou o primeiro troféu ao serviço da seleção principal da Argentina e tirou um monumental peso de cima dos ombros. "Precisava de retirar este espinho da garganta, conseguir algo pela seleção. Há muitíssimos anos que andava pertinho de o alcançar e sabia que algum dia havia de acontecer. Estou muito agradecido a Deus por me ter dado este momento frente ao Brasil e no Brasil (no mítico Maracanã). Creio que Ele tinha guardado este momento para mim", referiu Leo, que ao serviço do país arrecadara o Mundial de sub-20 (2005) e os Jogos Olímpicos (2008).

O capitão da Argentina frisou que o jogo ficará para sempre na memória coletiva do país. "É uma loucura! Não consigo explicar aquilo que sinto. Sonhei muitas vezes com isto. Tinha saído muitas vezes triste das finais. Ia sempre aborrecido de férias por nada ter vencido pela seleção. Desta vez será diferente...", explicou Messi, que já perdera quatro finais, três na Copa América e uma no Mundial.

O elogio de Neymar

Instantes depois de conquistar o 36.º título da carreira, Messi deu um interminável abraço a um choroso Neymar. Haveria, mais tarde, de com ele brincar e conversar nas escadas de acesso ao balneário do Maracanã. Neymar recorreu às redes sociais para fazer um enormíssimo elogio a Messi. "Perder magoa-me, deixa-me dorido. Nunca aprendi a conviver com a derrota. Ontem, quando perdi, fui dar um abraço ao maior e melhor jogador que alguma vez vi jogar. O meu irmão Messi! Estava triste e disse-lhe: ‘FdP, ganhaste-me!’ Odeio perder, mas este ‘gajo é f...’", desabafou o astro do Brasil.