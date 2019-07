Mais uma premonição dos Simpsons

E não é que os Simpsons voltaram a acertar! Desta feita, os internautas foram recuperar um episódio no qual Homer Simpson apita um jogo de futebol entre o Brasil e uma seleção cujo o equipamento é idêntico ao dos peruanos, em pleno Maracanã, local onde se vai realizar a final da presente edição da Copa América, este domingo.





Esta nova premonição dos desenhos animados é um pouco mais rebuscada, mas nos dias que correm a Internet não perdoa. A referência do episódio da série norte-americana é ao Campeonato do Mundo de 2014, organizado pelo Brasil, na qual os Simpsons antecipavam uma final entre a canarinha e a Alemanha. No entanto, as semelhanças com o equipamento da seleção peruana levaram os internautas, mais uma vez, à loucura.