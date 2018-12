Maracanã recebe cinco jogos da Copa América de 2019

O estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, vai receber cinco jogos da Copa América de 2019, a disputar no Brasil, incluindo a final em 14 de julho, anunciou esta terça-feira a Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL).Além do mítico Maracanã, também a Arena Fonte Nova, em Salvador, a Arena Grémio, em Porto Alegre, e o estádio Mineirão, em Belo Horizonte, vão receber cada um cinco das 26 partidas do principal torneio entre seleções da América do Sul.O estádio do Morumbi, em São Paulo, onde o anfitrião Brasil abrirá o torneio, será palco de três jogos, assim como a Arena Corinthians, na mesma cidade. As meias-finais decorrem em Belo Horizonte e Porto Alegre.A Conmebol também informou que os 'rankings' da FIFA em 20 de dezembro serão os que definem os cabeças de série do sorteio da prova, a realizar em 24 de janeiro, no Rio de Janeiro.O Brasil recebe pela quinta vez a Copa América, em 46 edições, que deveria ter já organizado em 2015, mas trocou com o Chile, devido à realização de outros eventos desportivos no país, como a Taça das Confederações de 2013, o Mundial de futebol de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016.