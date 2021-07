«Messi não precisa de um título pela Argentina para provar que é o melhor da história»

A Argentina vai defrontar o Brasil na final da Copa América e Lionel Messi pode conquistar o primeiro título pela seleção principal, já venceu o Mundial Sub-20 e o ouro olímpico em Pequim'2008. Na antevisão à partida, agendada para a madrugada de domingo (01.00 de Portugal Continental), o selecionador da Argentina assegurou que, mesmo que a Argentina não ganhe a Copa América, Messi "continuará a ser o melhor".





"Ele não precisa de ganhar um título pela Argentina para provar que é o melhor jogador da história. Obviamente, queremos ganhar, porque temos feito um esforço enorme para não 'rebentar' a bolha nem não ter infeções [de Covid-19] e quero garantir que no final estará tudo bem. A questão do Leo ganhar ou não, passa para segundo plano. Já mostrou que é o melhor jogador da história e até os adversários reconhecem isso", disse Lionel Scaloni.Relativamente à partida, o selecionador da Argentina admite que espera encontrar dificuldades, mas recusa qualquer tipo de ansiedade ou pressão e garante que "é só um jogo de futebol"."Conhecemos bem o Brasil, vamos tomar as nossas precauções e tentar causar-lhes danos. É uma final e há que enfrentá-la como tal. É um jogo importante, uma final de Copa América. Há que pensar que temos de fazer o possível para ganhar mas sem ansiedade nem nada do género, pois é só um jogo de futebol. Depois dos 90 minutos a vida segue e oxalá seja de festa para nós. É um jogo de futebol, é importante mas não é das coisas mais importantes", assumiu o técnico, de 43 anos.