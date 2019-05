Murillo e Osorio convocados pela seleção da Venezuela para a Copa América

O avançado Jhon Murillo, do Tondela, e o defesa Yordan Osorio, que alinha no V. Guimarães por empréstimo do FC Porto, foram esta sexta-feira convocados pelo selecionador da Venezuela para a Copa América.A lista de 23 eleitos, divulgada pelo treinador Rafael Dudamel, inclui apenas dois jogadores que alinham em clubes venezuelanos, o médio Arquimides Figuera e o guarda-redes Joel Graterol.A Venezuela vai disputar a primeira fase da Copa América integrada no grupo A, juntamente com o anfitrião Brasil, a Bolívia e o Peru.A Copa América, que conta com as seleções do Qatar e do Japão como convidadas, decorrerá entre 14 de junho e 07 de julho.