Neymar e os brasileiros que torcem contra a canarinha: «Vou respeitar, mas vão para o c...»

Brasil e Argentina defrontam-se na final da Copa América, na madrugada deste domingo (1h00). Trata-se de uma rivalidade antiga entre as duas seleções, que por vezes contam com apoio algo inesperado.





Foi com isso em mente que Neymar recorreu às redes sociais para criticar precisamente os brasileiros que torcem pela vitória da Argentina no jogo decisivo da competição. O avançado do PSG publicou uma 'story' na sua conta de Instagram onde reiterou que torce sempre pelos canarinhos, seja qual for a modalidade."Sou 'brasileiro com muito orgulho e com muito amor'. O meu sonho sempre foi estar na seleção brasileira e ouvir os adeptos a cantar. Jamais torci ou torcerei se o Brasil estiver a disputar alguma coisa, seja lá qual for o desporto, concurso de modelo, Oscar ou o c... Se tem Brasil, eu sou Brasil e quem é brasileiro e faz diferente? Ok, vou respeitar, mas vão para o c...", escreveu, deixando uma nota no final: "Só serve para quem está contra."