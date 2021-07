Neymar: «Fico muito triste por ter perdido, mas Messi é f...!»

Neymar perdeu ontem a possibilidade de conquistar a sua primeira Copa América pelo Brasil ao perder (1-0) com a Argentina de Lionel Messi na final da competição. No final da partida, os dois jogadores estiveram durante algum tempo abraçados no relvado, enquanto trocavam palavras ao ouvido durante os festejos da seleção albiceleste.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por NJ 10 (@neymarjr)

Em publicação feita posteriormente nas redes sociais, o atual jogador do Paris Saint-Germain revelou o que segredou ao antigo companheiro de equipa no Barcelona."Perder machuca-me, dói-me... é algo que eu ainda não aprendi a conviver. Ontem, quando perdi, fui dar um abraço ao maior e melhor [jogador] da história que eu vi jogar. Meu amigo e irmão Messi, fiquei triste e falei para ele: 'Filho da p***, venceste-me'. Fico muito triste por ter perdido, mas este 'cara' é f***! Tenho um respeito muito grande pelo o que ele fez pelo futebol e principalmente por mim. Odeio perder! Mas desfruta do teu título, o futebol esperava por este momento! Parabéns, 'hermano' HDP", pode ler-se.