Aos 36 anos, o avançado Oscar Cardozo continua a mostrar que a idade (na maior parte dos casos) é apenas um número. Este domingo, diante do Qatar , o antigo dianteiro do Benfica abriu bem cedo o marcador para a seleção do Paraguai e conseguiu tornar-se no jogador mais velho da história do seu país a marcar numa Copa América, quebrando um recorde que perdurava desde 1946 - estava na posse de Delfín Benítez Cáceres, que marcara aos 35 anos.Atualmente vinculado ao Libertad, Cardozo não assinava um golo oficial pela seleção desde 2017, quando marcou numa vitória por 2-1 sobre a Colômbia numa partida de apuramento para o Mundial'2018. De resto, refira-se que Cardozo tinha falhado todas as convocatórias desde essa mesma fase de apuramento, voltando agora em grande à turma paraguaia, que este domingo, ante os asiáticos, empatou a dois golos.