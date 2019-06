Papeira afasta Richarlison do jogo com o Paraguai

O avançado Richarlison é baixa certa para o encontro da próxima madrugada do Brasil, diante do Paraguai, depois de lhe ter sido diagnosticada papeira. O jovem avançado do Everton foi já afastado do restante grupo canarinho, por haver risco de contágio, isto depois de ter sido medicado pela equipa médica brasileira.





Segundo a imprensa brasileira, todo o grupo canarinho irá ser vacinado contra a papeira depois do encontro com o Paraguai, referente aos quartos-de-final da Copa América, agendado para as 1:30 da madrugada de quinta para sexta-feira,