Romário aponta o dedo a Tite e 'escolhe'... Guardiola para liderar a seleção brasileira

O Brasil perdeu (1-0) diante da Argentina na final da Copa América, na última madrugada. Um desfecho que, segundo Romário, campeão mundial pela canarinha em 1994, se deve ao selecionador brasileiro Tite.





"A dor é dupla por perder e principalmente contra quem foi. Realmente o Brasil não conseguiu, mais uma vez, apresentar um futebol que, na minha opinião, pode melhorar. Esta não é aquela Argentina do passado. Foi um jogo muito feio. Não vi nada de novo taticamente", começou por dizer, em entrevista concedida ao jornalista brasileiro Milton Neves."Estamos próximos de um Campeonato do Mundo. Será muito difícil ter um treinador que possa trazer um jogador diferente, taticamente falando. Mas é muito mais difícil ter de continuar com o Tite. O Tite aposta num esquema de jogo que não está a resultar", avisou, antes de apontar aquele que diz ser a melhor opção para o comando técnico da seleção canarinha neste momento: "Seria o Guardiola. Principalmente se ele imprimir aqui a forma de jogar que utiliza nas suas equipas", apontou.Romário confessou ainda estar preocupado com a "dependência" que a seleção brasileira sente de Neymar. "Temos grandes jogadores? Temos. Mas a forma de jogar da seleção é muito estranha. E, para mim, isso atrapalha muito o estilo de jogo do Neymar. A nossa seleção fica muito dependente dele", frisou, antes de completar a ideia: "O Neymar tem todas as características que um grande craque pode ter. Finaliza, posiciona-se bem e participa bastante no jogo. Mas no futebol atual não há condições para um jogador fazer a diferença sozinho, se não tiver o apoio de mais dois ou três."Apesar dos elogios feitos ao avançado do PSG, não deixa de ser curioso o facto de Romário ter excluído Neymar dos melhores jogadores da história do futebol, lote no qual o próprio se incluiu. "Pelé, Maradona, Messi, Ronaldo, Romário e Cristiano Ronaldo", atirou.