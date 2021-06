Sebástian Coates confirmado na convocatória do Uruguai para a Copa América

Sebástian Coates integra a convocatória da seleção do Uruguai para a Copa América. O defesa-central do Sporting já tinha estado presente na lista de Oscar Tabárez nos dois recentes encontros contra a Venezuela e Paraguai, ambos a contar para a qualificação do Mundial'2022, continuando desta forma a merecer a confiança para esta fase final.





O Uruguai está no grupo A da Copa América, juntamente com o Paraguai, Chile, Bolívia e Argentina. A prova vai realizar-se no Brasil de 13 de junho a 10 de julho, estando a estreia uruguaia marcada para 19, frente aos argentinos.: Fernando Muslera, Martín Campaña e Sergio Rochet;: Diego Godín, José Maria Giménez, Sebastián Coates, Ronald Araújo, Martín Cáceres, Giovanni González, Matías Viña e Camilo Cándido;: Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Matías Vecino, Federico Valverde, Fernando Gorriarán, Nahitan Nández, Bryan Rodríguez e De Arrascaeta;: Nicolás de la Cruz, Jonathan Rodríguez, Ocampo, Facundo Torres, Maximiliano Gómez, Luis Suárez e Edinson Cavani.