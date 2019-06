Thiago Silva pede ao Fluminense para trancar Messi

A Argentina entra amanhã em campo frente à Venezuela no mítico Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. A seleção de Messi e companhia está a treinar-se nas instalações do Fluminense desde terça-feira e o clube não deixou passar a estadia em branco da seleção albiceleste pelo seu campo de treino. O emblema tricolor ofereceu camisolas personalizadas a todos os jogadores e partilhou o momento nas redes sociais com Messi em destaque. Quem reagiu às fotos foi Thiago Silva, defesa da seleção brasileira. "Tranquem-no aí!", disse o jogador do PSG. O defesa foi formado no Fluminense e gostaria, certamente, de contar com Messi no seu clube de infância para além de que assim... não teria de defrontar Messi na Copa América.

Brasil quer quebrar a malapata

O anfitrião Brasil disputa hoje uma vaga nas meias-finais frente ao Paraguai, uma seleção de má memória para a canarinha.

Em 2011, nos quartos-de-final, o nulo persistiu até ao final do prolongamento. No desempate, o Paraguai seguiu em frente (0-2) com o Brasil a falhar quatro penáltis consecutivos, uma eliminação que acabou por ditar o afastamento do selecionador Mano Menezes. Quatro anos mais tarde, mais do mesmo. Em nova partida dos ‘quartos’, o Brasil de Dunga chegou aos penáltis após um empate a uma bola nos 120 minutos. Nos penáltis, o Brasil melhorou a prestação, mas voltou a cair frente ao Paraguai (3-4). Dunga conseguiu resistir à eliminação, mas por pouco tempo já que, em 2016, na edição comemorativa do centenário da Copa América, o Brasil caiu na fase de grupos. Uma malapata que Tite quer quebrar.