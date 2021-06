Vidal nega presença de mulheres e diz que entrada de cabeleireiro "não foi por maldade"

Arturo Vidal deu a cara depois do jogo com o Uruguai, na Copa América, e pediu publicamente desculpas pela entrada de um cabeleireiro na concentração da seleção do Chile, o que violou as regras de prevenção da covid-19.





"No Chile já estamos acostumados, procuram sempre casos onde não há. Sabemos que cometemos um erro com a entrada do cabeleireiro. Não foi por maldade. Não há o que fazer e não voltaremos a errar assim", garantiu o médio do Inter.A imprensa do país chegou a avançar que, em vez do cabeleireiro, teriam entrado mulheres na concentração da equipa e que por causa disso o selecionador estava a pensar demitir-se. Vidal negou tudo."Nunca houve qualquer problema com o treinador. É incrível o que se diz. Estamos muito unidos, demonstrámos isso hoje, lutámos até o fim, mesmo com um jogador a menos", acrescentou.