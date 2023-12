Alemanha bate França nos penáltis e sagra-se campeã do Mundo de Sub-17

A Alemanha sagrou-se, este sábado, campeã do Mundo de Sub-17 ao derrotar a seleção francesa numa final que acabou por ser decidida nos penáltis, após o 2-2 registado no tempo regulamentar.Os germânicos começaram melhor e chegaram mesmo a ter uma vantagem de 2-0, após golos de Paris Brunner, de penálti, aos 29 minutos e de Noah Darvich, aos 51', mas permitiram o empate dos franceses, que marcaram por intermédio de Saimon Bouabré (53') e de Mathis Amougou (85'). Pelo meio, o médio alemão Winners Osawe ainda foi expulso após ver o segundo cartão amarelo (69').Nos penáltis, a Alemanha levou a melhor e venceu por 4-3, repetindo um desfecho que já tinha acontecido no Europeu deste ano, quando se sagrou campeã ao vencer a seleção gaulesa também no desempate por penáltis (5-4).O alemão Paris Brunner foi eleito o melhor jogador do Mundial, com o francês Paul Argney a ser escolhido com o melhor guarda-redes e o argentino Agustín Ruberto a ser coroado o melhor marcador.É a primeira vez que os alemães conquistam o Campeonato do Mundo da categoria, igualando assim a França, que já venceu a competição em 2001. Brasil e Nigéria lideram o palmarés, com quatro títulos.