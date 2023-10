Angola empata a zero com RD Congo em jogo particular em Setúbal

A seleção angolana de futebol, treinada pelo português Pedro Gonçalves, empatou esta terça-feira sem golos com a congénere da República Democrática do Congo, em jogo particular disputado no Estádio do Bonfim, em Setúbal.

Entre os eleitos do selecionador Pedro Gonçalves estavam sete atletas que jogam em Portugal, nomeadamente, os médios Maestro (Benfica B), Domingos Andrade (Felgueiras), Mário Balbúrdia (Mafra), Kialunda Gaspar (Estrela da Amadora), Keliano Manuel (Estrela da Amadora), Depú (Gil Vicente) e Kadu (Oliveira do Hospital).

No passado dia 13, Angola defrontou Moçambique num particular em Albufeira, que também terminou empatado, mas a uma bola (1-1).

Os palancas negras - tal como a República Democrática do Congo - preparam o arranque da fase de qualificação africana para o Mundial'2026, cujos primeiros encontros se realizam em novembro.

Angola está inserida no Grupo D, juntamente com Maurícias, Líbia, Essuatíni, Camarões e Cabo Verde, sendo que o primeiro jogo será diante dos cabo-verdianos.