Argentina oficializa renovação de Scaloni até 2022

Agora é oficial! Lionel Scaloni vai permanecer no comando da seleção da Argentina até ao Mundial'22, tal como anunciou o comité executivo da Federação esta terça-feira.





Apesar da eliminação nas meias-finais da Copa América, no Brasil frente aos anfitriões , e das críticas pelo futebol praticado, os responsáveis argentinos entenderam dar um voto de confiança ao técnico, tal como já tinha sido noticiado Até ao Campeonato do Mundo no Qatar, no qual a Argentina ainda terá de assegurar a vaga através da qualificação da Conmebol, a formação albiceleste vai ainda disputar mais uma Copa América, em 2020. Aí, a Argentina será a organizadora do evento em conjunto com a Colômbia.