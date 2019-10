Coreia do Sul quer ver Norte punido por jogo fechado em Pyongyang

A Associação Sul-coreana de Futebol pediu que a Coreia do Norte seja punida por ter fechado o Estádio Kim Il-sung, em Pyongyang, onde as seleções dos dois países disputaram um jogo de qualificação para o Mundial'2022, foi esta sexta-feira anunciado.O histórico encontro fantasma entre a Coreia do Norte e do Sul, treinada pelo português Paulo Bento, disputado 29 anos depois, em Pyongyang, terminou na terça-feirae com os dois países igualados na qualificação para o Mundial2022.A associação da Coreia do Sul diz, em carta enviada à Confederação Asiática de Futebol, que a Coreia do Norte não cumpriu as regras que exigem que os países anfitriões concedam vistos e entradas para adeptos e órgãos de comunicação social da seleção adversária.O jogo, do grupo H de qualificação para o Mundial2022, tinha a importância histórica de ser disputado quase três décadas depois do último encontro em Pyongyang entre os dois países, tecnicamente em guerra desde 1950, o que originou a criação do paralelo 38 e a divisão da península.A aproximação entre as duas coreias aconteceu já em 2018, fruto das relações estabelecidas entre o regime de Kim Jong-un e os Estados Unidos, mas nos últimos meses essa aproximação perdeu algum impulso.A seleção treinada pelo português Paulo Bento apenas viu serem emitidos vistos para o corpo técnico e jogadores, deixando fora de Pyongyang os adeptos e os jornalistas, enquanto a transmissão televisiva para fora da Coreia do Norte também foi vetada.A Coreia do Sul receberá a Coreia do Norte em 04 de junho de 2020, 11 anos após o último jogo entre ambas em Seul, no apuramento então para o Mundial2010.