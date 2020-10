Darwin Núñez e Coates convocados para jogos do Uruguai em lote de jogadores sem... Cavani

Darwin Núñez, jovem avançado do Benfica, e o defesa-central do Sporting Sebastián Coates integram a lista de convocados do Uruguai, anunciada esta sexta-feira pelo selecionador Óscar Tabaréz, para os dois primeiros jogos da qualificação para o Mundial.





Do lote de 23 convocados para estes dois compromissos, diante de Chile e Ecuador, que se realizam nos dias 8 (quinta-feira) e 13 (terça-feira), destaque para a ausência de Edinson Cavani. O ex-avançado do Paris Saint-Germain, que chegou a estar na lista de possíveis reforços do Benfica, está atualmente sem clube, pelo que esse fator deverá ter tido em conta para o facto de Óscar Tabaréz não querer contar com o segundo melhor marcador da história do país (48 golos, menos 10 que Luis Suárez).