Diogo Dalot: «João Neves tem todas as qualidades para estar aqui»

A Seleção Nacional concentrou-se esta segunda-feira e Diogo Dalot falou aos jornalistas, mostrando-se confiante que o apuramento pode garantir o apuramento para o Euro'2024 já no dia 13, frente à Eslováquia."Aquilo que podem esperar de nós é o mesmo que tem acontecido neste apuramento. Vamos dar o melhor que podemos pela Seleção, obviamente tentando ganhar os jogos que é para isso que cá estamos. Ficaríamos muito contentes se conseguíssemos o apuramento já no próximo jogo e, assim acontecendo, o processo continuará exatamente da mesma maneira, vamos continuar a preparar o Europeu da melhor maneira e temos bastante jogos para o fazer.""O nosso objetivo é resolver o mais cedo possível e no próximo jogo temos essa oportunidade, estamos focado nisso. Sabemos que vai ser um jogo complicado mas temos as nossas armas e acho que temos todas as condinçoes para garantir o apuramento já no próximo jogo.""Tenho mostrado que estou disponível para representar o meu país seja em que posição for, se assim o mister o entender, estarei mais que pronto. Aproveito para mandar um abraço para o Guerreiro e para o Nuno e espero que voltem o mais rápido possivel.""O que mudou é o resultado. Para não estarmos a fazer contas temos que garantir o apuramento o mais cedo possível. Não podemos olhar para o passado, aquilo que temos feito tem sido positivo e acho que é aí onde o nosso foco deve estar e acho que temos um gurpo bastante focado nisso. Queremos representar bem a seleção, penso que os portugueses tambem têm ficado contentes com os resultados até agora mas isso de nada servirá se no próximo jogo não o voltarmos a demonstrar e temos uma grande oportunidade agora para fazê-lo e mais uma vez garantir o apuramento para uma competição grande.""É um objetivo dentro do balneário. O maior objetivo é sempre ganhar mas se assim o podermos fazer com a baliza a zeros e com muito golos ficaria perfeito para todos.""Chegámos há relativamente pouco tempo, ainda não tivemos oportunidade de estarmos todos juntos. Eu também já estive no papel dele e acredito que haja sempre um nervosismo. Ele tem todas as qualidades para estar aqui, mostrou-o no Benfica. Quanto à praxe, faz parte do processo dos que chegam e os mais velhos não o deixarão escapar.""Foi um jogo difícil lá. Sabíamos que era uma equipa complicada e jogando em casa tinham uma motivação extra. Acho que o jogo revelou foi isso e essa dificuldade em sair de trás perante a pressão deles. Vamos tentar retificar alguns erros que cometemos, mas focados no que temos de fazer e na qualidade que temos. Muito confiantes que o jogo vai ser bom para nós e vamos conseguir vencer."