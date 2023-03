Fernando Santos quer duas vitórias nos primeiros jogos pela Polónia

Fernando Santos não escondeu a ambição para o duplo embate da Polónia [defronta a República Checa dia 24 em Praga e a Albânia dia 27 em Varsóvia] no Grupo E da qualificação para o Euro’2024.





“O objetivo é somar seis pontos. Jogaremos sempre para vencer. Irei escrever estas palavras no quadro do balneário”, afirmou o luso ao anunciar a lista de 25 convocados, entre os quais figura Lewandowski. “Podem não acreditar mas tenho uma lista de 90 jogadores”, frisou. Os 25 eleitos irão concentrar-se na segunda-feira, às 14 horas, em Varsóvia, treinando depois no campo do Legia.