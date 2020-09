Luís Gonçalves anuncia 34 jogadores para jornada de acesso à CAN2021

O selecionador de futebol de Moçambique, Luís Gonçalves, apresentou esta quinta-feira a lista de 34 jogadores pré-convocados para a dupla jornada de novembro contra os Camarões na qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2021.

Metade da lista joga em clubes moçambicanos, enquanto na outra metade que atua no exterior há oito jogadores de formações que alinham nos campeonatos portugueses.

A seleção moçambicana regressa ao trabalho após uma paragem forçada provocada pela pandemia de covid-19.

"Significa que vamos voltar a fazer o que mais gostamos que é trabalhar no terreno com jogadores da seleção nacional, prepará-los da melhor forma possível, para depois, em novembro, esperamos nós, confrontarmos os nossos adversários, neste caso, os Camarões", referiu o treinador português Luís Gonçalves.

A edição de 2020 do 'Moçambola', principal campeonato moçambicano, tem arranque previsto para 07 de novembro, depois de o início da prova, em 04 de abril, ter sido adiado devido à pandemia.

Os treinos das equipas passaram a ser oficialmente autorizados esta semana, no seguimento do alívio de algumas restrições relativas à prevenção da covid-19, mas o início está condicionado à realização de testes à infeção pelo novo coronavírus.

A Federação Moçambicana de Futebol anunciou hoje que a seleção vai estagiar em Lisboa de 30 de setembro a 16 de outubro e estão previstos dois jogos de preparação, em 08 de outubro, com a Guiné-Bissau, e em 13 de outubro, com Angola.

Do lote de 34 pré-convocados será escolhido o grupo que deverá viajar para os jogos de apuramento do grupo F, em novembro.

Moçambique e Camarões partilham a liderança do grupo com quatro pontos, enquanto Cabo Verde segue com dois e o Ruanda sem pontos.

Lista de pré-convocados:

- Guarda-redes: Guirrugo, Frenque, Victor e Texeira.

- Defesas: Infren, Fidel, Bheu, Zainadine, Sidique, Salomão, Mexer, Bonera, Jeitoso, Reinildo, Edmilson e Tununo.

- Médios: Kambala, Ricardo Mondlane, Nené, Xirasse, Kamo-Kamo, Telinho, Dominguês, Geny e Kito.

- Avançados: Clesio, Miquissone, Nilton, Reginaldo, Ratifo, Lau King, Witi, Amâncio e Gildo.