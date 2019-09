Seleção mexicana volta ao centro da polémica devido a saída noturna: ex-FC Porto explica

Antes de que se inventen historias!! https://t.co/mnegvTp5I1 — Miguel Layun (@Miguel_layun) September 11, 2019

É mais uma polémica com os jogadores da seleção mexicana envolvendo saídas noturnas e mulheres. Segundo imagens divulgadas pela imprensa local, Chicharito, Miguel Layún, Héctor Moreno, Guillermo Ochoa e Marco Fabián estiveram num bar, acompanhados de mulheres, depois do jogo com os EUA, sábado, que venceram por 3-0 Esta polémica surge já depois de no último Mundial (Rússia 2018) um outro escândalo ter abalado a seleção mexicana.Desta vez, o antigo jogador do FC Porto, Miguel Layún, um dos alegados implicados no caso, recorreu às redes sociais para se explicar, num vídeo com o 'título': Antes que se inventem histórias.Layún reconhece que vários jogadores aproveitaram umas horas livres para irem a um bar, de tarde, para um 'brunch'. E que às 20h50 já estavam na concentração da seleção mexicana a jnatar com o restante grupo.