Seleção portuguesa de sub-20 empata com Holanda em jogo particular

A seleção portuguesa de sub-20 de futebol empatou (1-1), esta quinta-feira, com a congénere holandesa, com o golo luso a ser apontado por Fábio Vieira, de penálti, num jogo particular disputado em Katwijk, na Holanda.A jogar em casa, no estádio Quick Boys, a formação holandesa dominou a primeira parte do encontro, tendo chegado à vantagem já perto do intervalo, aos 44 minutos, por intermédio de Jurgen Ekkelenkamp, médio que atua no Ajax, que aproveitou uma defesa incompleta do guarda-redes português Celton Biai para marcar de recarga.Após o descanso, a equipa das 'quinas' entrou mais dominadora na partida e partiu em busca da igualdade, que chegou aos 69 minutos numa grande penalidade marcada por Fábio Vieira (FC Porto B), e o marcador não mexeu mais até ao final do encontro.Os jovens portugueses, orientados por Filipe Ramos, têm novo encontro agendado para o dia 15 de outubro, frente à Itália.