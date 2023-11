Selecionador do Liechtenstein: «Portugal tem excelência em todas as posições»

Konrad Fünfstück, selecionador do Liechtenstein, na antevisão ao jogo com Portugal."É uma das melhores equipas do Mundo, com excelência em todas as posições. Não só Cristiano Ronaldo, os outros também são excelentes. Temos de enfrentar o jogo com alegria. Portugal tem qualidade, mas queremos fazer parte do jogo e o público tem de perceber que o Liechtenstein fez o seu melhor"."Os jogadores têm muita qualidade e todos têm classe internacional. Eles sabem como querem jogar e, mesmo assim, queremos participar no jogo e tentar atacar de vez em quando. Não podemos defender durante 90 minutos. Temos um plano e esperamos que os nosso jogadores sigam o nosso plano""Não precisamos de estar nervosos. Precisamos de ter um plano e emoções positivas. Os jogadores têm de saber o que fazer com e sem bola. O jogo vai trazer-nos experiência para 2024 porque na Liga dos Nações vamos defrontar seleções mais próximas de nós e talvez consigamos ganhar alguns pontos"."É claro que a equipa de 2004 não se pode comparar. Foi uma geração de ouro. Agora, apenas alguns jogadores são profissionais. Só com energia e esforço podemos enfrentar Portugal. Temos de comparar o nosso país com Portugal. Em termos de dimensão, o nosso país representa a cidade de Lisboa, mas temos de mostrar que o Liechtenstein se pode orgulhar".