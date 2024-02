Taça da Ásia: uma final inesperada entre Jordânia e Qatar

Joga-se hoje a final da Taça da Ásia. De um lado temos o campeão em título e anfitrião da prova - o Qatar -, do outro lado a surpreendente Jordânia que nunca jogou uma final e quer ganhar o 1º título da sua história.

A saída de Carlos Queiroz do comando técnico dos qataris, um mês antes do arranque da prova, colocou muitas dúvidas no trabalho do sucessor, o espanhol Tintin Márquez. "Um mês antes do torneio, ninguém pensava que chegaríamos à final ou que teríamos o desempenho que tivemos", lembrou Al Haydos, o capitão de equipa.

Por sua vez Hussein Ammouta, selecionador da Jordânia, destacou a atitude do conjunto. "Os resultados da equipa devem-se à colaboração e ao esforço de todos. Os jogadores são empenhados e disciplinados. Mas não se trata apenas do seu espírito de luta. Eles seguem o plano de jogo à risca", revelou o técnico marroquino.