UEFA e CONMEBOL analisam parceria para os sul-americanos jogarem a próxima Liga das Nações

Um dos assuntos que mais tem marcado a agenda do futebol internacional nas últimas semanas tem sido a proposta da FIFA para se jogar um Mundial de seleções de dois em dois anos, algo que tem gerado muita controvérsia e opiniões divididas. Muitas ligas já se mostraram contra a proposta, devido ao duro calendário a que já são submetidos, tal como inúmeros treinadores, jogadores e dirigentes. Quem parece estar também contra a proposta é a UEFA, que já tem algo em mente para fazer frente à ideia da FIFA.





A confederação europeia, liderada por Aleksander Ceferin, pretende convidar a seleção argentina, vencedora da Copa América, e a seleção brasileira, vice-campeã sul-americana, para participarem na próxima edição da Liga das Nações, criando assim uma ‘Global Nations League’, avançou a 'Gazzetta dello Sport'.A parceria entre as duas confederações tentaria fazer com que houvesse possibilidade das seleções sul-americanas poderem incorporar os grupos com as equipas europeias e pudessem participar nos encontros em momentos em que não houvesse jornadas FIFA de qualificação para as grandes competições de seleções.Segundo a informação do jornal italiano, a UEFA quer que os Mundiais se continuem a jogar de quatro em quatro anos e entre esse período possa haver a ‘Global Nations League’, com o mesmo formato em que se tem vindo a realizar, mas para além das seleções europeias, contaria com convidados de outras confederações. Segundo a mesma fonte, a próxima edição poderia já contar com a seleção canarinha e a alviceleste. Contudo, no futuro poderão ser convidadas, inclusivamente, nações de outras confederações para além da CONMEBOL.A ideia surge num momento em que a UEFA e CONMEBOL vivem uma ótima relação, sendo que há poucas semanas as duas confederações também já tinham concordado em realizar um encontro entre os vencedores do Europeu e da Copa América. Como tal, Itália e Argentina defrontar-se-ão em junho de 2022 como atuais detentores dos troféus.