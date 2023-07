Polónia-Portugal, em direto

há 2 horas 13:19

Diogo Prioste: «Estamos com muita vontade de entrar da melhor maneira»

Diogo Prioste, médio português: "Estamos ansiosos, cientes do nosso trabalho, preparados e, sem dúvida, com muita vontade de entrar da melhor maneira. Temos uma grande equipa, onde todos trabalham para o mesmo objetivo. Estamos fortes, estamos juntos e mais preparados do que nunca para darmos uma boa resposta. Já conhecemos a Polónia, já vimos as armas deles. É um jogo difícil, contra uma boa equipa, mas também temos a nossa própria identidade e sabemos o que nos compete fazer. Vamos entrar com grande foco e determinação em conquistar os três pontos."