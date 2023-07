há 11 horas Ontem

Portugal muito perto das meias finais do Euro sub-19!

Portugal começou mal a partida, mas terminou da melhor maneira com uma grande goleada diante da Itália, uma das favoritas à conquista do Europeu sub-19. A seleção transalpina marcou por intermédio de Lapani no começo do jogo, mas Portugal respondeu à altura.



O festival de golos começou com Rodrigo Ribeiro, aos 35'. Depois, seguiram-se mais quatro golos, todos na 2.ª parte, já depois da expulsão de Lapani. Gustavo Sá, Gabriel Brás, Hugo Félix e João Gonçalves fizeram o gosto ao pé e permitiram a Portugal deixar muito bem encaminhado o apuramento para as meias-finais do campeonato da Europa de sub-19.



Na verdade, o apuramento até pode ser conseguido já hoje, mas para tal a Seleção tem de esperar que Malta não ganhe à Polónia. Se os malteses vencerem, então tudo ficará adiado para a derradeira ronda, onde Portugal terá apenas de empatar (diante de Malta) para se apurar e, também, ser primeiro colocado.