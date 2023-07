Portugal festeja apuramento para as 'meias' do Europeu de Sub-19... no sofá

A Seleção de Sub-19 já está apurada para as meias-finais do Europeu de Sub-19. Com duas vitórias em dois jogos - a última das quais diante da Itália, por 5-1 -, os jovens nacionais tinham o apuramento praticamente selado, mas apenas ficou confirmado ao final da noite, com a vitória da Polónia sobre Malta por 2-0. Com este resultado, apenas uma de duas equipas (Itália ou Polónia) conseguirá chegar aos 6 pontos que atualmente Portugal tem, pelo que se torna impossível os jovens lusos ficarem pelo caminho.Por outro lado, a Seleção de Sub-19 garante igualmente o primeiro lugar final no Grupo A, já que tem sempre vantagem no confronto direto perante as outras duas equipas que podem chegar aos 6 pontos - só uma os poderá atingir, visto jogarem entre si na derradeira jornada da fase de grupos.