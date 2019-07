Celton Biai espera dificuldades diante da Arménia

A Seleção Nacional sub-19 entra hoje em campo a precisar apenas de um empate com a Arménia para se apurar para as meias-finais do Europeu. No entanto, para evitar um confronto na próxima fase com a França, que já tem o 1º lugar do Grupo B garantido, convém à equipa orientada por Filipe Ramos vencer os anfitriões por um resultado que permita terminar o Grupo A no topo.

Celton Biai, dono da baliza portuguesa, fez a antevisão da partida. "A equipa está confiante. O nosso primeiro objetivo é passar a fase de grupos. Já jogámos duas finais e agora é só mais uma", afirmou o guarda-redes do Benfica, de 18 anos, considerando que, após a vitória por 3-0 à Itália e o empate 1-1 com a Espanha, "o jogo mais difícil será com a Arménia".

A seleção da casa foi goleada nas duas primeiras jornadas – 0-4 com a Espanha e 1-4 com a Itália –, mas Celton Biai não acredita em facilidades no duelo desta tarde. "Por ser o último jogo deles, vão querer demonstrar que, apesar dos maus resultados, são uma equipa que pode causar problemas. Sei que, contra nós, a Arménia vai ser uma boa equipa. Será um bom jogo", antecipou.

No histórico entre as duas seleções há apenas o duelo de 2018, em Erevan, que terminou com uma goleada favorável à Seleção Nacional (5-1). Portugal volta a defrontar os arménios, com estes a contarem com o apoio do público, mas o guarda-redes lembra que a equipa lusa tem outro tipo de apoio, igualmente importante. "O nosso próprio apoio somos nós, é a equipa. Juntos somos mais fortes e vamos puxar uns pelos outros. Estamos longe de casa mas a nossa família é esta. Por isso estamos a contar com todos para ganhar", sublinhou.

Gonçalo Ramos condicionado

Gonçalo Ramos já não está na lista de lesionados mas ontem ainda se treinou de forma condicionada. Por isso, Filipe Ramos não deve arriscar a utilização do avançado que, na 1ª jornada, marcou um golo à Itália. Até porque o substituto, Tiago Rodrigues, esteve em bom plano contra os espanhóis, devendo continuar no onze.