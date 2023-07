Joaquim Milheiro prevê Portugal-Noruega em Sub-19: «Será um jogo de elevada dificuldade»

O treinador Joaquim Milheiro disse esta quarta-feira que espera uma boa dinâmica da seleção portuguesa de Sub-19 para "desmontar o bloco compacto da Noruega", no jogo de quinta-feira, das meias-finais do Europeu de 2023, em Paola (Malta).

"Para conseguirmos desmontar o bloco compacto da Noruega, compete-nos ter uma grande dinâmica e aproveitar todas as oportunidades, por pequenas que elas sejam", observou Joaquim Milheiro, em declarações enviadas à Lusa pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em formato áudio.

O selecionador nacional espera "um jogo de elevada dificuldade", destacando o setor intermédio do adversário, "que tem jogadores capazes de controlar os ritmos e de interferir positivamente no jogo da Noruega", uma equipa que "procura muitas transições ofensivas em profundidade".

"Já tivemos duas experiências competitivas com a Noruega. Uma em Marbella, que conseguimos vencer por 2-0, em que o adversário jogou em 4-3-3. Na segunda abordagem, no torneio de Lisboa, optaram por outra organização estrutural, 5-3-2, com a equipa bastante baixa, saídas rápidas e jogadores com capacidade para sair das zonas de pressão com qualidade", explicou.

Joaquim Milheiro pretende, com "organização, eliminar as potencialidades do adversário e aproveitar as fragilidades", pedindo aos seus jovens jogadores a máxima concentração e rapidez de reação para se qualificar para a final do torneio, cuja fase final decorre em Malta.

O treinador assinalou que a seleção portuguesa está "completamente preparada para os diferentes cenários", entre os quais o recurso a prolongamento e desempate por pontapés na marca da grande penalidade, destacando a frescura da equipa.

"A equipa foi capaz de construir algo que, na minha perspetiva, é muito importante: chegar ao segundo jogo [da fase de grupos] com a presença consolidada na meia-final, o que me permitiu fazer uma gestão diferenciada. Sinto que os jogadores estão 100% disponíveis", disse.

Portugal conquistou antecipadamente o apuramento para as meias-finais, ao vencer a Polónia (2-0) e a Itália (5-1), confirmando a vitória na terceira jornada do Grupo A, ao impor-se a Malta, por 2-1, enquanto a Noruega terminou no segundo lugar na poule B, atrás da Espanha.