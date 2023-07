«Tem tudo para reinar no mundo do futebol»: espanhóis rendidos a Hugo Félix

As recentes exibições de Hugo Félix, irmão de João Félix, ao serviço da Seleção Nacional no Europeu de sub-19 não têm passado despercebidas e, esta sexta-feira, o jornal 'Marca' dá destaque à prestação do médio português nessa competição... e não só."O pequeno 'menino de ouro' já leva três golos em quatro jogos no Europeu e está a demonstrar ao Velho Continente [Europa] aquilo que é capaz de fazer", pode ler-se na publicação.A 'Marca' sublinha a capacidade ofensiva do médio, passando pelos desequilíbrios que traz "no um para um, algo fundamental para um jogador que atua na sua função. Além disso, tem uma 'luva' na perna direita'".De resto, o mesmo artigo analisa a temporada de Hugo Félix ao serviço dos sub-23 do Benfica, onde contribuiu com 15 golos e 15 assistências em 37 jogos: "O seu rendimento neste Europeu não acontece por acaso. Com contrato até 2027 e com a sua juventude, tem tudo para triunfar no Benfica e reinar no mundo do futebol", lê-se.Refira-se que Portugal vai defrontar a Itália na final do Europeu de sub-19, num encontro que está marcado para domingo, pelas 20 horas.