Portugal-Gibraltar, em direto

8' GOLO! Trincão, o atacante coloca Portugal em vantagem com um remate de longe, sem hipóteses de defesa para o guarda-redes.5' Bom lance da Daniel Bragança, pela direita, mas Trincão não consegue concluir.1' Primeiro lance de perigo do jogo, centro de Thierry Correia e remate de Dmingos Quina, por cima.- Começou o jogo, saiu Gibraltar.- Já toca a Portuguesa em Alverca.: Hankins; Crips, Santos, Llambias, Serra; Ronco, Cottrrel; Breed, De Haro, Parody; El Hmidi.: Diogo Costa; Thierry Correia, Diogo Leite, Diogo Queirós, Rúben Vinagre; Daniel Bragança, Miguel Luís, Domingos Quina; Francisco Trincão, Pedro Neto, Dany Mota.

- Arranca a campanha portuguesa no apuramento para o Europeu de 2021, com um duelo diante de Gibraltar, agendado para as 20:45, em Alverca. Integrada no Grupo 7, a Seleção Nacional terá pela frente uma equipa que já disputou dois encontros, nos quais perdeu: o primeiro por 1-0, diante de Chipre, e o segundo por 10-0, ante a Bielorrússia.Complexo Desportivo FC Alverca, em Alverca: Diogo Costa; Thierry Correia, Diogo Leite, Diogo Queirós, Rúben Vinagre; Daniel Bragança, Miguel Luís, Domingos Quina; Francisco Trincão, Pedro Neto, Dany Mota: Luís Maximiano, Pedro Pereira, Vítor Ferreira, Filipe Soares, Nuno Santos, Tavares, Esteves, Jota, Romário Baró.: Rui Jorge: Hankins; Crips, Santos, Llambias, Serra; Ronco, Cottrrel; Breed, De Haro, Parody; El Hmidi: Banda, López, Clinton, Ronan, Parkinson, Del Rio, Pederson, Peacock.: David Ochello