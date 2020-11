19h02 - A antever este jogo em pleno relvado, Pauleta quer ver, acima de tudo, uma excelente partida de futebol: "São duas equipas com muita qualidade, acreditamos muito na nossa seleção, mas a Holanda também é muito forte. Queremos ganhar por mais do que um golo para tentar o primeiro lugar."





19h00 - A meia hora do início da partida, as equipas estão no relvado em exercícios de aquecimento.- O selecionador nacional opera duas alterações em relação ao encontro frente a Chipre: Tomás Tavares substitui Nuno Mendes (que saiu tocado) na lateral esquerda e Fábio Vieira entra para o lugar de Rafael Leão.- Já a Holanda entrará com: Scherpen; Zeefuik, Schuurs, Hoogma e Bakker; Reis, Matusiwa e Gakpo; Dilrosun, Boadu e Kluivert- Portugal vai alinhar de início com Diogo Costa; Thierry Correia, Diogo Queirós, Diogo Leite e Tomás Tavares; Florentino, Vitor Ferreira e Gedson Fernandes; Fábio Vieira, Jota e Dany Mota18h38 - Já há onzes iniciais em Portimão!- A Holanda fez, até agora, uma qualifcação imaculada, tendo somado por vitórias todos os nove jogos realizados. Por seu lado, Portugal ganhou oito e perdeu um, lá está, contra a Holanda, por 4-2.- Rui Jorge espera um jogo muito complicado, mas garante que são estas partidas que a Seleção vai ter pela frente. "Para ganhar à Holanda vamos ter de estar ao nosso melhor nível, mas temos noção que é este nível que vamos apanhar na fase final do Europeu."- Duelo em Portimão entre equipas já apuradas para o Europeu de Sub-21, no qual estará em discussão essencialmente o primeiro posto do 7, numa luta na qual é dos holandeses a vantagem, com mais 3 pontos do que a seleção portuguesa. Para lá dessa vantagem pontual, a Holanda até pode perder nesta partida, isto caso não seja por o resultado que 'anule' o triunfo da primeira volta (uma vitória por 4-2).