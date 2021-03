ONZE DE PORTUGAL: Diogo Costa; Thierry Correia, Diogo Queirós, Diogo Leite e Dalot; Florentino, Vitinha e Gedson Fernandes; Fábio Vieira, Pote e Dany Mota.





Ramsdale; S. Sessegnon, Guehi, Godfrey e Tanganga; Skipp, Smith Rowe e Davies; R. Sessegnon, Madueke e Nketiah.- O técnico português tem todos os 21 jogadores disponíveis para o duelo com a Inglaterra.- Na antevisão, Rui Jorge admitiu estar à esperara uma partida mais difícil e equilibrada relativamente ao embate com a Croácia. "São duas equipas que primam pela posse de bola. Vamos tentar perceber quem conseguirá ter maior facilidade em mantê-la e, quando a recuperar, que danos poderá causar no adversário. Será um jogo bastante interessante a esse nível, além da enorme qualidade individual presente", disse o selecionador nacional.- O encontro disputa-se no estádio Stozice, em Ljubljana (Eslovénia), será arbitrado pelo francês François Letexier.- Na 1.ª jornada, Portugal bateu a Croácia (1-0) e a Inglaterra foi derrotada pela Suíça, também por 1-0.- Boa tarde! Portugal defronta a Inglaterra na 2.ª jornada do Grupo D do Campeonato da Europa de Sub-21 e pode garantir já este domingo o apuramento para os quartos de final da competição. O encontro tem início marcado para as 20 horas. Siga tudo em direto!