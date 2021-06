Espanha-Portugal, em direto

há 2 horas 13:06

Mexidas à vista no meio-campo e no ataque

Em relação ao onze com a Itália, Portugal deve apresentar, em Maribor, uma nova ‘roupagem’. Rui Jorge não o confirmou, mas levantou o véu a possíveis alterações no meio-campo, dado que Daniel Bragança "sofreu um ligeiro toque" nos quartos-de-final, mas ontem treinou sem limitações. Também pode haver mexidas no ataque, zona em que Tiago Tomás pode explorar a linha defensiva subida dos espanhóis.