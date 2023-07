Jogos Olímpicos também em jogo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Hoje, além de um lugar nas meias-finais do Campeonato da Europa, está também em jogo a qualificação para os Jogos Olímpicos do próximo ano. Em caso de vitória, Portugal pode garantir o apuramento direto para Paris’2024, mas para isso também precisa que França elimine a Ucrânia. Isto porque há 3 vagas e, como França é a anfitriã dos Jogos, os restantes semi-finalistas ficam com elas.

Já se a Ucrânia passar às meias-finais, apenas os finalistas têm a presença garantida nas Olímpiadas, com as duas seleções que ficaram pelo caminho a disputarem um playoff de apuramento.

Por outro lado, em caso de derrota, Portugal está automaticamente fora dos Jogos Olímpicos e isso deve-se à vitória de Israel frente à Geórgia (ver peça ao lado). Se Portugal perdesse hoje, ainda podia ir ao playoff se fosse um dos melhores dois eliminados nos quartos-de-final (consoante a prestação na fase de grupos) e, para isso, precisaria que Espanha, França e Geórgia passassem às ‘meias’. A seleção anfitriã ficou pelo caminho e, como ganhou o grupo A no qual também estava Portugal, ficará sempre acima da equipa das quinas neste ‘ranking’ específico.

Como é que se evitam as contas? Ganhando a Inglaterra!