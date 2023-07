Abel Ruiz falha penálti nos descontos e Inglaterra sagra-se campeã europeia de sub-21

James Trafford with a splendid double save to possibly secure England the U21 Euro's title! pic.twitter.com/dmeMvIHT2j — Georgian Footy (@GeorgianFooty) July 8, 2023

A seleção sub-21 de Inglaterra conquistou este sábado o Europeu da categoria, após bater Espanha por 1-0 na final disputada no Batumi Stadium, na Geórgia.Abel Ruiz - titular nos espanhóis, assim como o também bracarense Víctor Gómez - acabou por ficar ligado ao resultado final, já que desperdiçou um penálti aos 90'+9, isto depois de ter visto um golo ser-lhe anulado (51'). Ainda assim, destaque para Trafford, guarda-redes inglês, que, para além de defender o remate do avançado do Sp. Braga, ainda parou a recarga. Deste lance, que só foi assinalado com recurso ao VAR, resultaram duas expulsões, ambas por duplo amarelo: Antonio Blanco do lado espanhol e Morgan Gibbs-White nos ingleses.Um golo de Curtis Jones, na sequência de um livre batido por Cole Palmer, em cima do intervalo (45'+4) acabou por garantir o triunfo na competição ao 'carrasco' de Portugal nos 'quartos', que termina sem qualquer golo sofrido.Os ingleses vencem assim a prova pela terceira vez na sua história, repetindo as conquistas de 1982 e 1984.