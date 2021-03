As contas de Portugal para a última jornada da fase de grupos do Europeu de sub-21

Portugal só precisa de um empate na última jornada para se qualificar para os quartos de final do Europeu de sub-21. Depois do triunfo deste domingo diante da Inglaterra (2-0), a Seleção Nacional entra para a derradeira ronda a precisar de apenas 1 ponto, na partida com a Suíça, agendada para quarta-feira.





Nesta altura, os comandados de Rui Jorge lideram o grupo D com seis pontos, contra os 3 de Croácia e Suíça e os zero de Inglaterra. Em baixo pode ver os cenários para Portugal. Se chegar aos 7 pontos, garante imediatamente não só o apuramento como também o primeiro lugar. Uma derrota, no entanto, aliada a um triunfo da Croácia sobre os ingleses ditaria que três formações ficariam com 6 pontos, obrigando ao desempate por mini-campeonato.Nesta altura, um aspeto que joga a favor de Portugal é o facto de Inglaterra, apesar de não ter pontuado ainda, acalentar esperanças em qualificar-se para a próxima fase.- Ganhar ou empatar com a Suíça, independentemente do resultado do Croácia-Inglaterra;- Perder com a Suíça mas a Croácia não ganhar à Inglaterra;- Perder com a Suíça por mais dois ou mais golos, ou 1-0 ou 2-1, e a Croácia ganhar à Inglaterra, deixando a Seleção em terceiro no mini-campeonato com helvéticos e croatas (ficariam as três com 3 pontos mas a diferença de golos jogaria contra a equipa das quinas). Nesta altura, Portugal tem 1-0 em golos no mini-campeonato, a Suíça tem 2-3 e a Croácia 3-3.