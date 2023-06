Baixa de peso para o Europeu de Sub-21: Fábio Vieira deixa convocados por lesão

A três dias da estreia no Europeu de Sub-21, a seleção portuguesa ficou sem uma das suas pedras mais influentes. Fábio Vieira, médio do Arsenal, foi este domingo dispensado dos trabalhos, devido a uma lesão que o impedirá de dar o seu contributo no torneio que arranca na terça-feira na Geórgia e Roménia."O capitão da Equipa das Quinas apresenta uma condição médica que, após avaliação e seguimento pela Unidade de Saúde e Performance (USP) da FPF, se entendeu não dar como disponível o atleta para o Euro Sub-21. Desde que regressou de Inglaterra, o médio tem estado a ser acompanhado pela USP, tendo cumprido o plano de recuperação estipulado. Contudo, a sua situação não está a ter a evolução expectável para que possa vir a participar na competição", pode ler-se na nota da FPF.Para o lugar do criativo do Arsenal foi chamado Diego Moreira, extremo do Benfica que se encontrava a trabalhar com os Sub-19. Aos 18 anos, o jovem estreia-se em absoluto nas listas da seleção de esperanças e irá juntar-se aos colegas na Geórgia já na segunda-feira.Portugal, refira-se, está integrado no Grupo A e vai jogar as três partidas em Tbilisi, na Geórgia: a 21 de junho com a equipa da casa, a 24 de junho com a Holanda e no dia 27 frente à Bélgica. Todos os encontros serão disputados às 17h00 de Portugal Continental, mais três horas na Geórgia.