Equipas alinhadas no relvado. Vão agora ouvir-se os respetivos hinos nacionais.



ONZE DO CHIPRE: Paraskevas, Sergiou, Korrea, Sielis, Pileas, Spoljaric, Panagiotou, Charalampous, Anastasiou, Peratikos e Katsantonis.



ONZE DE PORTUGAL: Diogo Costa, Tomás Esteves, Tiago Djaló, Diogo Leite, Nuno Mendes, Vítor Ferreira, Florentino Gedson Fernandes, Jota, Pedro Neto e Danny Mota.







Boa tarde! A Seleção Nacional Sub-21 regressa esta sexta-feira à competição e visita o Chipre em jogo do grupo 7 da fase de qualificação para o Campeonato da Europa da Eslovénia e Hungria, no próximo ano. O encontro realiza-se em Larnaca, tem pontapé de saída agendado para as 17 horas e Record leva até si todas as incidências. Fique connosco!