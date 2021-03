Daniel Bragança assume melhor momento da carreira: «Estou no clube do coração e no Euro de sub-21»

Daniel Bragança foi esta quarta-feira titular no triunfo de Portugal sobre a Suíça que permitiu à Seleção Nacional garantir o apuramento para os quartos de final do Europeu de sub-21. O médio do Sporting foi eleito o Homem do Jogo pela UEFA e, após a partida, assumiu estar a viver o melhor momento da carreira.





"Posso dizer que sim, é o meu melhor momento. Tive excelentes anos, mas estou num patamar mais acima e não quero pensar muito nisso. Estou no Sporting, o meu clube de coração e no Europeu de sub-21. O que podia pedir mais? Agora é desfrutar, ser feliz e aproveitar cada momento que é proporcionado", afirmou o jogador, em videoconferência de imprensa.O médio, que jogou mais recuado do meio-campo de Portugal, garante que se sente confortável em todas as posições. "Tento corresponder a todas as ideias do mister, neste caso da seleção. Sinto-me contáavel, passei a formação toda a jogar ali. Depois fui avançando mas na minha cabeça não perdi as rotinas e acho que consigo jogar ali. Estou feliz por as coisas me terem saído bem mas mais feliz por conseguirmos o objetivo principal", justificou Daniel Bragança."Sinto que sou mais um para ajudar. Com estes jogadores e qualidade fica mais fácil. Temos um lote de grande qualidade e torna-se mais fácil. Temos mais tempo a bola, gostamos de a ter, sentimo-nos confortáveis e o nosso papel fica mais fácil.""Pode ter coisas boas e coisas más. Sentimo-nos num bom momento, confiantes, mas vai ser igual para todos. Agora vamos regressar aos clubes e quem o míster chamar voltará a responder bem.""Prova tem de ser todos os dias. Tento aproveitar, não pensar muito e continuar com o meu trabalho e humildade. Dia após dia fazer o meu trabalho como sempre ate aqui. Tenho o prazer de fazer aquilo que gosto e o que acontecer, acontecerá.""O míster deu-nos os parabéns por passarmos e termos ganho os 3 jogos. Estávamos todos muito felizes e agora vamos desfrutar do momento. Amanhã é outro dia e temos de trabalhar nos nossos clubes."