Dany Mota explica grande golo de bicicleta no Europeu: «Já vinha a experimentar»

Dany Mota está a ser uma das figuras de Portugal neste Europeu de sub-21, levando já três golos na prova. Esta segunda-feira, o avançado do Monza bisou na vitória da Seleção Nacional sobre a Itália, por 5-3, e foi decisivo para a passagem às meias-finais.





"O objetivo era ganhar este jogo e passar à próxima fase. Fui feliz nos dois golos, mas o mais importante foi ajudar a equipa. Foi um jogo intenso, contra uma grande seleção. Estamos todos de parabéns pelo jogo que fizemos.""Veio no momento. Já tinha vindo a experimentar e hoje veio com naturalidade. Fico muito feliz pelo golo, mas mais ainda pela passagem às meias-finais.""É sempre um gosto especial passar. Tinha aqui alguns colegas que jogam comigo e há aquele sabor especial. Agora, vamos preparar outro grande jogo [contra a Espanha].""Confiamos muito no nosso trabalho. Acho que sofrer aquele golo antes de acabar a primeira parte não nos desequilibrou. Voltámos a entrar bem na segunda parte. Sofrer faz parte do jogo, mas lidámos bem, nunca perdemos o equilíbrio e fizemos o nosso jogo. Foi o jogo mais difícil, mas também não foi contra uma seleção qualquer. Antes do prolongamento, o treinador [Rui Jorge] disse para combater até ao fim. Sabíamos das nossas capacidades, fomos com tudo e saímos vencedores. Estamos muito contentes".