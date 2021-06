Diogo Costa já olha para a final do Europeu de Sub-21: «Será contra quem tiver de ser»

Diogo Costa mostrou segurança entre os postes e manteve a baliza inviolável, no encontro entre Portugal e Espanha, que os lusos venceram por 1-0 e garantiram o acesso à final do Europeu Sub-21. No final da partida, o guarda-redes apontou baterias ao jogo decisivo e reiterou que os níveis de motivação são altos para essas partidas.





"A motivação para jogar a final é muito grande. É nisso que estamos focados, acima de tudo. Agora vamos treinar para ajustar o que foi mal feito e dar continuidade ao que fizemos de bem. Creio que o facto de no outro jogo termos ido a prolongamento prejudicou-nos. A equipa esteve mais cansada, mas quando trabalhamos com paixão pelo que fazemos a sorte aparece e é bem merecida", analisou, em declarações na 'flash interview', após o apito final, sem esquecer a união dentro do grupo."Aqui somos Portugal, não há clubes, e é nisso que estamos focados", disse Diogo Costa, que não tem preferências para a grande final, na qual os lusos vão defrontar Holanda ou Alemanha, que entram em campo às 20 horas desta quinta-feira."Será contra quem tiver de ser e vamos jogar com muita garra", vincou.